ПВО сбила за шесть часов почти полсотни дронов ВСУ

Позднее выяснилось, что российские средства ПВО за шесть часов уничтожили над регионами РФ 38 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что среди них четыре БПЛА, летевших на Москву.

21 дрон был ликвидирован над территорией Брянской области. Еще шесть были уничтожены над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Тульской области, подчеркнули там.

Тем временем несколько многоквартирных домов в центре Горловки ДНР получили повреждения остекления, об этом рассказал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Это произошло в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата со стороны Вооруженных сил Украины. Согласно официальным данным, атака была совершена в 19:25 мск с помощью дрона-камикадзе. Информации о пострадавших не поступало.

Два пункта управления дронами ВСУ сровняли с землей

Операторы беспилотных систем Южной группировки войск совместно с расчетом артиллерийского орудия уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что это произошло в районе Константиновки.

В ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем нанесли дополнительные удары по позициям противника с живой силой, поразив цель несколькими попаданиями. В сутки операторы беспилотных систем уничтожают более десяти целей противника, добавили в ведомстве.

ВС РФ поразили дронами замаскированные укрытия ВСУ

Войска беспилотных систем ВС РФ с помощью FPV-дронов ликвидировали замаскированную минометную батарею ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это позволило штурмовым отрядам продвинуться в рамках расширения буферной зоны безопасности.

Замаскированные огневые позиции минометной батареи ВСУ были обнаружены в лесу. После точного определения координат для поражения цели были применены FPV-дроны с оптоволоконным управлением. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания и взрывы, добавили в МО. Такой хороший результат стал возможен благодаря «сотне часов налета у операторов войск беспилотных систем», констатировали в ведомстве.

Российский танк обратил в пыль опорный пункт ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт и личный состав подразделений ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что наведение огня корректировалось с помощью беспилотника, что позволило эффективно нанести огневое поражение при меньшем использовании боеприпасов.

В МО рассказали, что опорный пункт противника выявила воздушная разведка. Получив целеуказание, экипаж танка занял заранее подготовленную огневую позицию и выполнил стрельбу по указанным координатам.

Командир танка с позывным Рубеж отметил, что он и его сослуживцы стараются по максимуму помочь штурмовым группам. Ведется также наблюдение с БПЛА, благодаря чему также есть возможность после работы оценить свои действия и устранить недостатки, добавил он.

