«Солнцепек» выжег ВСУ, Киев готовит свой план: новости СВО к утру 9 декабря

Киев направит США новый вариант мирного плана по решению украинского кризиса, ВС РФ начали использовать новый дрон «Сварог» 4T Lite V2.0 на СВО, расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожил укрепленный пункт размещения ВСУ в Гуляйполе. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Полковник рассказал о стратегии российской армии в зоне СВО

Российская армия находит слабые места Вооруженных сил Украины и растягивает их оборону по всей линии фронта, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Он пояснил, что наступление РФ на одном из направлений заставляет Украину перебрасывать резервы с другого участка.

Он отметил, что чем успешнее наступление России на Запорожском направлении, тем больше противник снимает резервов с Днепропетровского направления. Это банальная стратегия, добавил Баранец.

ВС РФ пополнили свое вооружение новым грузовым дроном

Российский гибридный беспилотник «Сварог» новой модификации начал применяться в зоне СВО, рассказал официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок «Фроботикс». Аппарат оснащен системой цифровой связи и способен решать задачи по доставке, отметили в источнике.

По словам представителя, дрон способен стабильно поднимать полезную нагрузку массой до трех килограммов. Подчеркивается, что последняя версия нового устройства также оборудована тепловизором для работы в темное время суток.

«Солнцепек» выжег укреппункт ВСУ в Гуляйполе

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки «Восток» уничтожил укрепленный пункт размещения ВСУ в Гуляйполе, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что были разрушены места размещения украинских военных и их опорные пункты вместе с живой силой.

В министерстве отметили, что задача была выполнена. Это позволило штурмовым подразделениям группировки «Восток» двигаться дальше.

В МИД России озвучили условие для продолжения переговоров с Киевом

Москва не исключает возобновления мирных переговоров с Киевом в стамбульском формате, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, для этого необходимо наличие «соответствующей основы».

Мирошник добавил, что Европа завела переговоры в тупик. Теперь же она пытается обвинить в этом Россию, которая в действительности прилагала мирные усилия.

Военный аналитик назвал Константиновку одним из самых сложных участков СВО

Освобождение Константиновки может стать переломным моментом в ходе специальной военной операции, рассказал военный эксперт Виталий Киселев. Он также назвал этот город одним из самых сложных участков на линии фронта.

По словам Киселева, противник оттянул значительные силы к Красноармейску и Димитрову (украинское название Мирноград). Также серьезный урон ВСУ наносит Северная группировка войск, действующая в районе Волчанска, добавил он.

Зеленский назвал дату передачи США нового плана по Украине

Соединенным Штатам 9 декабря будет направлен новый вариант мирного плана по решению украинского кризиса, заявил президент Владимир Зеленский. Новую версию документа он разработал с европейскими политиками, уточнив, что компромисс по территориям пока не найден.

8 декабря президент Украины прибыл в Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В центре обсуждения был ход диалога о мирном урегулировании конфликта на Украине.

