Расправа с дронами ВСУ и победная стратегия: успехи ВС РФ к утру 9 декабря

Российская армия находит слабые места Вооруженных сил Украины и растягивает их оборону по всей линии фронта, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 9 декабря?

Полковник рассказал о стратегии российской армии в зоне СВО

Он пояснил, что наступление РФ на одном из направлений заставляет Украину перебрасывать резервы с другого участка.

«Зачастую российское командование в ходе специальной военной операции вынуждает противника ослабить свои силы на том или ином направлении. Мы начали успешно наступать на Сумском направлении, и противник начал снимать свои войска с Запорожского направления. Затем мы начали успешно наступать на Запорожском направлении, и противник стал снимать с Днепропетровского, а это нам выгодно. Эта стратегическая игра отражает некие стратегические законы войны: мы бьем противника там, где у него тонко», — объяснил Баранец.

Он отметил, что чем успешнее наступление России на Запорожском направлении, тем больше противник снимает резервов с Днепропетровского направления. Это банальная стратегия любой войны, добавил Баранец.

Сержант ВС РФ находчиво расправился с дроном ВСУ

Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи российских Вооруженных сил гвардии сержант Василий Свалов уничтожил дрон, которым ВСУ пытались атаковать самоходное орудие 2С23 «Нона-СВК», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что для этого он отвлек внимание на себя.

«Действуя решительно, Василий вышел на открытую местность, привлекая внимание БПЛА на себя. На расстоянии менее 50 метров Василий произвел несколько прицельных выстрелов из штатного стрелкового оружия, в результате чего дрон был уничтожен в воздухе», — говорится в публикации.

ВС РФ пополнили свое вооружение новым грузовым дроном

Российский гибридный беспилотник «Сварог» новой модификации начал применяться в зоне СВО, рассказал официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок «Фроботикс». Аппарат оснащен системой цифровой связи и способен решать задачи по доставке, отметили в источнике.

«Новая версия аппарата „Сварог“ 4T Lite V2.0 с цифровой связью уже используется на СВО. Это грузоподъемный аналог дрона „Мавик“, на которых работают большинство расчетов, занимающихся разведкой», — заявили в центре.

По словам представителя, дрон способен стабильно поднимать полезную нагрузку массой до трех килограммов. Подчеркивается, что последняя версия нового устройства также оборудована тепловизором для работы в темное время суток.

«Солнцепек» выжег укреппункт ВСУ в Гуляйполе

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки «Восток» уничтожил укрепленный пункт размещения ВСУ в Гуляйполе, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что были разрушены места размещения украинских военных и их опорные пункты вместе с живой силой.

«Задачу на уничтожение противника получил расчет ТОС „Солнцепек“ 35-й армии группировки „Восток“, который выполнил пуск термобарических боеприпасов по выявленным объектам», — говорится в публикации.

В министерстве отметили, что задача была выполнена. Это позволило штурмовым подразделениям группировки «Восток» двигаться дальше.

