«Внимание на себя»: сержант ВС РФ находчиво расправился с дроном ВСУ МО РФ: сержант Свалов отвлек на себя и уничтожил дрон ВСУ

Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи российских Вооруженных сил гвардии сержант Василий Свалов уничтожил дрон, которым ВСУ пытались атаковать самоходное орудие 2С23 «Нона-СВК», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что для этого он отвлек внимание на себя.

Действуя решительно, Василий вышел на открытую местность, привлекая внимание БПЛА на себя. На расстоянии менее 50 метров Василий произвёл несколько прицельных выстрелов из штатного стрелкового оружия, в результате чего дрон был уничтожен в воздухе, — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны РФ информировало, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на понедельник, 8 декабря. Дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 67 вражеских объектов.

До этого стало известно, что в рядах украинской армии в Днепропетровской области начались серьезные конфликты на фоне высоких потерь. Причиной споров стали попытки солдат оставить позиции на фоне непрекращающихся обстрелов.