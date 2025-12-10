ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 08:25

Собянин сообщил о повторной атаке БПЛА на Москву

Собянин: средства ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины повторно атаковали Москву утром 10 декабря, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбит еще один беспилотный летательный аппарат. На месте падения обломков работают экстренные службы. Через некоторое время средства ПВО уничтожили третий летевший на Москву беспилотник.

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Ранее украинские войска запустили в сторону Москвы еще один беспилотник. Как уточнил Собянин, цель была уничтожена средствами противовоздушной обороны.

По данным Министерства обороны, в ночь на среду, 10 декабря, украинские войска атаковали четыре региона России. Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 беспилотников.

До этого Минобороны сообщало, что российские средства ПВО за шесть часов уничтожили над регионами страны 38 украинских БПЛА. В ведомстве указали, что среди них были четыре БПЛА, летевших на Москву.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
беспилотники
дроны
