Фигуранты дела Долиной объяснили, как оказались должны миллионы рублей Владельцы счетов заявили, что не были в курсе многомиллионных переводов Долиной

Певице Ларисе Долиной должны быть возвращены крупные денежные суммы по судебным решениям, эти обязательства должны выполнить несколько фигурантов уголовного дела, пишет RT. Они оказались вовлечены в схему хищения средств с банковских счетов, оформленных на подставных лиц. По их словам, они не знали об операциях.

Злоумышленники изначально получили доступ к банковским картам этих людей и использовали их для вывода денег. Впоследствии юристы певицы добились в суде решений о взыскании долгов с формальных владельцев счетов. Следствие выяснило, что в схему были вовлечены карты 10 человек. Среди них был таксист Александр Келдыбаев, скончавшийся 2 августа 2024 года. Его отец Вячеслав узнал о том, что сын проходил по этому делу, лишь спустя год из новостей. По версии следствия, с его счета было получено 15 млн рублей, якобы принадлежавших Долиной.

Еще один фигурант, житель Оренбургской области Василий Кондукторов, рассказал, что о своем долге узнал через портал «Госуслуги». Суд постановил, что он должен вернуть певице 4,5 млн рублей. Наибольшая сумма была взыскана решением суда Йошкар-Олы с 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы. Без учета процентов и государственных пошлин она составила 13,5 млн рублей.

Ранее Долина на заседании суда сообщила, что утратила права на квартиру в центре Москвы. Именно эта жилплощадь служила основным местом проживания для нее и членов ее семьи. Следующее слушание по данному делу запланировано на 16 декабря.