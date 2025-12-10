«Повод задуматься»: популярный у детей блогер высказался о запрете Roblox

Блокировка игровой онлайн-платформы Roblox стала крайней, но вынужденной мерой в ответ на систематическое появление опасного контента, заявил NEWS.ru популярный среди подростков блогер и инфлюенсер Никита Шульгин. По его словам, новость о запрете игры вызывает смешанные чувства. Он отметил, что, с одной стороны, молодое поколение лишилось пространства для общения и развития, а с другой — безопасность детей должна быть безусловным приоритетом.

Новость о блокировке Roblox вызывает смешанные чувства. С одной стороны, это крупная платформа, на которой дети и подростки могли общаться, творить и даже учиться, — жаль лишать людей такого пространства. С другой стороны, если на платформе действительно систематически появлялся опасный, экстремистский или неподобающий контент, как утверждает Роскомнадзор, и это угрожает безопасности детей — тогда меры должны быть приняты. Возможно, блокировка — это крайняя, но временная реакция, пока вопросы модерации и безопасности не будут решены на должном уровне. Это повод задуматься — что важнее: свобода общения и творчества или защита детей, — высказался Шульгин.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию.

Впоследствии депутат Госдумы Антон Ткачев заявил, что разблокировка онлайн-игры Roblox в России возможна при изменении политики платформы. По его словам, разработчики приложения обязаны обеспечить надлежащий уровень защиты детей на своих серверах.