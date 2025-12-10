ТИЭФ'25
10 декабря 2025

Похитившего 592 млн рублей у Минобороны контр-адмирала призвали освободить

Контр-адмирала Коваленко просят освободить от отбывания в колонии за кражу у МО

Военный прокурор попросил суд освободить контр-адмирала в отставке Николая Коваленко от отбывания наказания в колонии общего режима в связи с тяжелым заболеванием, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Московского гарнизонного военного суда. Мужчину обвиняют в хищении 592 млн рублей у Минобороны России.

В то же время прокурор призвал лишить свободы соучастников Коваленко. Речь идет об экс-начальнике службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главкомате ВМФ РФ Василии Витченко и бывшем консультанте департамента ВМФ «Рособоронэкспорта» Андрее Клокоцком.

Каждого из них могут приговорить к четырем годам колонии, штрафу в размере 500 тыс. рублей и лишить воинских званий. Кроме того, проходящему по уголовному делу бывшему главе компании «Союз-М» Замиру Ахмедову просят назначить пять лет колонии, а экс-руководителю завода «Электроприбор» Муталибу Эмиралиеву — восемь лет и шесть месяцев.

Ранее стало известно, что суд в Москве начнет новое рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрия Фролова и акционера «Кредитимпэкс Банка» Георгия Шкурко. Вышестоящие инстанции отменили предыдущий приговор и направили дело на повторный судебный процесс.

