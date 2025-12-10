ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 08:25

Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде

Говяжья печень — это очень полезный продукт, но часто она получается жесткой и сухой. Секрет мягкости кроется в предварительной подготовке и очень быстром обжаривании. Следуйте этим простым шагам, и вы получите идеальный результат!

Начните с подготовки: вам понадобится 500 граммов говяжьей печени. Тщательно промойте ее, удалите все пленки и крупные сосуды. Нарежьте печень кусочками толщиной примерно 1–1,5 см.

Теперь главный секрет мягкости — замачивание. Залейте нарезанную печень молоком и оставьте минимум на 30–40 минут, а лучше на 1–2 часа. Молоко уберет специфический запах и сделает волокна печени очень нежными. После замачивания слейте молоко и обсушите кусочки печени бумажным полотенцем.

Перед жаркой печень не солят. Смешайте 3–4 столовые ложки пшеничной муки с черным перцем и щепоткой сушеного чеснока (или паприки). Обваляйте каждый кусочек печени в этой смеси.

Возьмите сковороду, разогрейте на ней растительное масло вместе с кусочком сливочного масла (примерно 1 чайная ложка сливочного на 1 столовую ложку растительного). Сковорода должна быть очень горячей.

Выкладывайте печень на сковороду одним слоем, не слишком плотно. Жарьте печень очень быстро: 2–3 минуты с одной стороны и 2–3 минуты с другой. Как только вы увидите, что кровь перестала выделяться и цвет изменился, печень готова.

Солить печень нужно только в самом конце! Сразу после снятия со сковороды посолите печень по вкусу.

Подавайте немедленно, пока она горячая. Внутри правильно приготовленная печень должна быть чуть розоватой и очень сочной.

  • Совет: для идеального соуса в сковороду, где жарилась печень, добавьте 2 столовые ложки сметаны и немного воды, доведите до кипения и полейте этим соусом готовую печень.

