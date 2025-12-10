Новогодний салат, который заменит оливье и украсит праздник: простой «Снежок» с нежным вкусом и эффектной подачей

Если времени на поиски удачных праздничных блюд осталось впритык, этот салат станет настоящей находкой. Он готовится легко, а на столе выглядит так, будто вы трудились над ним полдня. Нежная структура и воздушный вкус делают «Снежок» идеальным угощением к встрече года Огненной Лошади.

Для него нужны привычные продукты: красный лук (80 г), куриная грудка (200 г), яйца (4 шт.), картофель (200 г), сыр (150 г), немного укропа и зерна граната для красоты. Лук заранее замаринуйте в смеси из 1 ст. л. лиманного сока, 1/4 ч. л. соли и 1/4 ч. л. сахара, чтобы убрать резкость. Курица должна быть отварной и остывшей, картофель и яйца — сваренными вкрутую. Белки, желтки, картофель и сыр натрите по отдельности.

Дальше остается самое приятное — сборка. В кольцо слоями выкладывайте картофель, желтки, курицу, лук, сыр и белки, промазывая каждый уровень майонезом. Украсьте зеленью и гранатом — и нарядный салат готов к подаче.

