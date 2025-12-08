ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 13:57

Праздничный салат, который понравится Красной Огненной Лошади: яркое новогоднее блюдо для стола и удачи в 2026 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В год Красной Огненной Лошади хочется добавить в меню символичное блюдо, которое подчеркнет атмосферу праздника. Салат «Искры на сене» как раз из таких: он яркий, сытный и легко собирается из доступных продуктов. А оригинальный вид делает его настоящим украшением стола.

Отварите заранее свеклу, яйца и куриное филе. Мясо разберите на волокна, смешайте с рублеными грецкими орехами и парой ложек майонеза с чесноком. Натрите свеклу и яйца на крупной терке, сыр — на мелкой, чернослив нарежьте.

На плоское блюдо выкладывайте слоями: половину свеклы, курицу с орехами, яйца, чернослив, оставшуюся свеклу и сыр, оформляя его сеточкой. Каждый слой слегка промазывайте соусом, кроме куриного и сырного. Украсьте зернами граната и укропом — получится красиво, ярко и по-настоящему по-праздничному. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

еда
кулинария
Новый год
праздники
рецепты
Марина Макарова
М. Макарова
