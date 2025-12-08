Украшаем не только елку, но и новогодний стол — готовим к празднику «Елочные шарики» и покоряем гостей

Украшаем не только елку, но и новогодний стол — готовим к празднику «Елочные шарики» и покоряем гостей

«Елочные шарики» — это блестящий пример того, как минимальными усилиями и из доступных ингредиентов можно создать по-настоящему изысканное и эффектное блюдо, достойное лучших ресторанов. Их приготовление не требует ни специальных кулинарных навыков, ни дорогостоящих продуктов, ни сложного оборудования — всего несколько минут активного времени, и на вашем столе появляется закуска, которая выглядит так, будто над ней трудился профессиональный шеф-повар. Эта демократичная элегантность делает рецепт незаменимым для современных хозяек, ценящих свое время, но не желающих жертвовать красотой и вкусом праздничного стола.

100 г твердого сыра натираю на мелкой терке, смешиваю с 200 г творожного сыра. Добавляю 1 измельченный зубчик чеснока, 50 г размягченного сливочного масла и мелко рубленный пучок укропа. Тщательно вымешиваю массу руками и убираю в холодильник на 20--30 минут. Из охлажденной массы формирую небольшие шарики диаметром около 3 см. Каждый шарик обваливаю в зернах граната, слегка вдавливая их. Подаю на тарелке, украшенной елочными веточками.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.