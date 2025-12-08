ТИЭФ'25
08 декабря 2025

Не цветок, а мечта дачника: стойко переносит и палящее солнце, и проливные дожди

Если вы ищете необычный цветок для кашпо, который будет стойко переносить и палящее солнце, и проливные дожди, обратите внимание на сурфинию — этот удивительный гибрид петунии станет настоящим украшением вашей дачи.

Сурфиния образует пышные каскады длиной до 2 метров, сплошь усыпанные крупными яркими цветами всех оттенков от белого до фиолетового. Ее главное преимущество — невероятная устойчивость к непогоде: мощные стебли не ломаются под дождем и ветром, а цветы быстро восстанавливаются после ливня. Это растение цветет с мая до самых заморозков без перерыва, не требуя сложного ухода.

Для пышного цветения достаточно регулярного полива и еженедельных подкормок. Сурфиния прекрасно себя чувствует в подвесных кашпо, балконных ящиках и садовых вазонах. Она устойчива к болезням и вредителям, а ее способность быстро восстанавливаться после непогоды делает ее идеальным выбором для российского климата. Не цветок, а мечта дачника!

Ранее была названа лиана, которая уже через месяц вырастет в цветущую ширму.

