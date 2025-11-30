Чудо-лиана: посейте семена прямо в грунт у забора, и уже через месяц получите цветущую ширму

Превратить обычный забор-сетку в живописную цветущую стену проще простого — для этого идеально подойдет неприхотливая и быстрорастущая ипомея.

Эта однолетняя чудо-лиана с сердцевидными листьями обладает феноменальной скоростью роста и за считаные недели полностью оплетает любую опору, создавая сплошной зеленый ковер. С июня и до самых заморозков ипомея будет радовать вас ежедневным цветением — ее граммофончики небесно-голубого, фиолетового, малинового или белого цвета раскрываются с восходом солнца, создавая невероятно живописное зрелище. Она абсолютно нетребовательна к почве, легко переносит летнюю жару и не требует сложного ухода.

Достаточно посеять семена в мае прямо в грунт у основания забора, и уже через месяц вы получите роскошную цветущую ширму, которая не только украсит участок, но и создаст приятную тень. Это самый быстрый и эффектный способ скрыть неприглядную сетку и добавить саду вертикальных акцентов.

