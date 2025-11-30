День матери
30 ноября 2025 в 05:46

Чудо-лиана: посейте семена прямо в грунт у забора, и уже через месяц получите цветущую ширму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Превратить обычный забор-сетку в живописную цветущую стену проще простого — для этого идеально подойдет неприхотливая и быстрорастущая ипомея.

Эта однолетняя чудо-лиана с сердцевидными листьями обладает феноменальной скоростью роста и за считаные недели полностью оплетает любую опору, создавая сплошной зеленый ковер. С июня и до самых заморозков ипомея будет радовать вас ежедневным цветением — ее граммофончики небесно-голубого, фиолетового, малинового или белого цвета раскрываются с восходом солнца, создавая невероятно живописное зрелище. Она абсолютно нетребовательна к почве, легко переносит летнюю жару и не требует сложного ухода.

Достаточно посеять семена в мае прямо в грунт у основания забора, и уже через месяц вы получите роскошную цветущую ширму, которая не только украсит участок, но и создаст приятную тень. Это самый быстрый и эффектный способ скрыть неприглядную сетку и добавить саду вертикальных акцентов.

Ранее был назван цветок, который сажать проще простого: не нужно готовить рассаду или копать лунки — высыпьте семена из пачки, и он взойдет сам.

