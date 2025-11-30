День матери
30 ноября 2025 в 06:00

Россиянам ответили, в каком случае лучше открыть вклад в нескольких банках

Финэксперт Филимонова: большую сумму денег лучше класть на счета в разных банках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для обеспечения безопасности вкладов рекомендуется распределять крупные суммы денег по счетам в разных банках, заявила NEWS.ru финансовый директор на аутсорсинге Евгения Филимонова. По ее словам, в первую очередь необходимо изучить лицензию финансового учреждения и ознакомиться с условиями по депозиту.

При выборе банка для открытия вклада я бы смотрела не на самую высокую ставку, а на три ключевых блока: безопасность, надежность и реальные условия договора. Именно сочетание этих факторов позволяет сохранить деньги и получить ожидаемый доход. В первую очередь важно убедиться, что у кредитной организации есть действующая лицензия Банка России и что она входит в Агентство по страхованию вкладов. Это гарантирует возврат средств в пределах установленных лимитов в 1,4 млн рублей, даже если у банка отзовут лицензию. Если сумма сбережений выше страхового порога, лучше разделить ее между несколькими банками или разными членами семьи, — посоветовала Филимонова.

Она подчеркнула, что слишком высокая процентная ставка может быть не выгодной, а рискованной, поскольку обычно это указывает на проблемы с ликвидностью. По словам Филимоновой, лучше всего ориентироваться на крупные и системообразующие банки с высокими кредитными рейтингами, а также учитывать динамику активов и репутацию финансового учреждения.

Обратите внимание на условия: срок размещения, возможность пополнения или частичного снятия, капитализация процентов, а также наличие комиссий, в том числе скрытых. Для тех, кто планирует держать деньги на длительный срок, выгоднее выбирать вклады с капитализацией. Если нужна гибкость, то рассмотрите вклады с возможностью пополнения или частичного снятия. После проверки базовой безопасности важно оценить мобильное приложение банка, прозрачность его условий, а также качество поддержки, — заключила Филимонова.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман порекомендовал начинающим инвесторам, планирующим вложить 1 млн рублей, обратить внимание на банковские депозиты. Он подчеркнул, что такие вложения обеспечивают стабильный и защищенный доход, особенно в условиях изменения ставок после снижения ключевой процентной ставки.

