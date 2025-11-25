Россиянам рассказали, куда лучше инвестировать 1 млн рублей Аналитик Шнейдерман: 1 млн рублей можно вложить в банковские депозиты и золото

Начинающим инвесторам, которые собираются инвестировать 1 млн рублей, стоит рассмотреть банковские депозиты, посоветовал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его словам, они гарантируют стабильный и защищенный доход, особенно при изменении ставок после снижения ключевой процентной ставки, передает RT.

Шнейдерман в качестве альтернативы рекомендует вкладывать средства в золото, но при этом советует избегать покупки ювелирных изделий. Более опытным инвесторам стоит обратить внимание на внебиржевой валютный рынок. Аналитик предупредил, что он отличается высокой волатильностью и требует глубокого понимания макроэкономических процессов, а также навыков работы с кредитным плечом. Шнейдерман также подчеркнул, что золото может быть эффективным способом разнообразить инвестиции и снизить риски, связанные с рыночными колебаниями, хотя и не может гарантировать получение прибыли.

Ранее аналитик Гаянэ Замалеева рассказала, что в декабре банки активно борются за клиентов, предлагая дополнительные акции и бонусы по вкладам. Среди таких предложений — повышенные ставки на короткий срок и разовые выгоды за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы.