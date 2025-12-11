В Кремле заявили об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций

Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, а ее рынок является привлекательным и выгодным для иностранных партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о предложениях США Европейскому союзу по возобновлению поставок российских энергоресурсов, пишет ТАСС.

Это закон экономики. Мы заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций, — подчеркнул Песков.

Песков подчеркнул, что Москва заинтересована в притоке зарубежного капитала. Представитель Кремля отметил, что, несмотря на уход некоторых иностранных инвесторов с рынка, их места моментально были заняты другими инвесторами.

