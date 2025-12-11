Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Кремле заявили об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, а ее рынок является привлекательным и выгодным для иностранных партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о предложениях США Европейскому союзу по возобновлению поставок российских энергоресурсов, пишет ТАСС.

Это закон экономики. Мы заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций, — подчеркнул Песков.

Песков подчеркнул, что Москва заинтересована в притоке зарубежного капитала. Представитель Кремля отметил, что, несмотря на уход некоторых иностранных инвесторов с рынка, их места моментально были заняты другими инвесторами.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что тема социального обеспечения и соблюдения прав участников специальной военной операции покинула первую тройку по количеству обращений на прямой линии президента России. Он отметил, что, хотя разовые проблемы все еще встречаются, общее число таких вопросов стало значительно меньше.

