Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 17:28

Аналитик рассказала, когда выгоднее всего открывать вклады

Аналитик Замалеева посоветовала открывать вклады в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если открыть вклад в банке декабре, то можно получить дополнительную выгоду, заявила в беседе с агентством «Прайм» аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. По ее словам, под конец года банки в борьбе за клиентов объявляют о дополнительных акциях и бонусах по вкладу.

В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка, — отметила Замалеева.

По словам аналитика, большинство акций рассчитаны на несколько месяцев: в долгосрочной перспективе они окажутся не такими выгодными. Поэтому эксперт посоветовала использовать «лестницу вкладов» — часть средств кладется на короткий срок для получения бонусов от промоакций, а другая — на долгосрочную перспективу, чтобы зафиксировать ставку.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) призвал избавляться от долларов и покупать золото. Он заявил, что США теряют привилегию управлять мировой резервной валютой.

вклады
банки
акции
выгода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимняя рыбалка чуть не кончилась трагедией для 13 мужчин
Школьник перевел больше 650 тыс. рублей мошенникам
«На коленях умоляла»: бывшая жена популярного российского комика о разводе
Жители Финляндии выйдут на улицы в защиту открытой границы с Россией
Ярмольника вынудили оправдываться из-за собак за рулем
Аналитик рассказала, когда выгоднее всего открывать вклады
В Кремле рассказали о заманчивых предложениях от недружественных стран
В США указали на важную деталь в западных поставках систем ПВО Украине
Сийярто раскрыл, кто пытается сорвать мирный план США по Украине
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне мирного плана Трампа
Названы самые частые схемы обмана в популярной у подростков игре
На Камчатке снова произошло землетрясение
Политолог ответил, состоится ли на следующей неделе визит Зеленского в США
Президент Бразилии развеселил журналистов обращением к переводчику
Скончался 24-летний экс-защитник «Амурских тигров»
Представители науки и бизнеса России и Индии договорились о сотрудничестве
Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
В США назвали условие Киева для обсуждения с Россией обмена территориями
Россиянам напомнили о досрочных январских пенсиях
Главу штаба «Хезболлы» ликвидировали
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.