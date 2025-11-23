Аналитик рассказала, когда выгоднее всего открывать вклады

Если открыть вклад в банке декабре, то можно получить дополнительную выгоду, заявила в беседе с агентством «Прайм» аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. По ее словам, под конец года банки в борьбе за клиентов объявляют о дополнительных акциях и бонусах по вкладу.

В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка, — отметила Замалеева.

По словам аналитика, большинство акций рассчитаны на несколько месяцев: в долгосрочной перспективе они окажутся не такими выгодными. Поэтому эксперт посоветовала использовать «лестницу вкладов» — часть средств кладется на короткий срок для получения бонусов от промоакций, а другая — на долгосрочную перспективу, чтобы зафиксировать ставку.

