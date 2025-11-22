«Вы не прогадаете»: бизнесмен Дотком рассказал, во что нужно вкладываться

«Вы не прогадаете»: бизнесмен Дотком рассказал, во что нужно вкладываться Дотком призвал избавляться от долларов из-за грядущего финансового краха США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) призвал избавляться от долларов и покупать золото. В своем аккаунте в соцсети Х он написал, что США теряют привилегию управлять мировой резервной валютой.

Правительство США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой. Это происходит быстрее, чем они готовы признать. Мое честное мнение: продавайте сейчас и храните все, что у вас есть, в золоте до краха. Именно этим сейчас и занимаются крупные игроки. Вы не проиграете, — написал Дотком.

Ранее экономист Михаил Задорнов заявил, что ключевым инструментом вложений в 2026 году останутся депозиты. По его словам, фондовый рынок остается малоинтересным как для ретейл-активов, так и для институциональных инвесторов.

До этого эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева сообщила, что доллар и евро больше не являются единственным способом сохранения сбережений. Санкции и нехватка традиционных резервных валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных методов диверсификации активов, подчеркнула она.