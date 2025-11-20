Не нужно готовить рассаду или копать лунки: высыпьте семена из пачки, и этот цветок взойдет сам

Есть удивительный цветок, посадку которого можно смело проводить до конца ноября, практически не прикладывая усилий. Это календула, известная также как ноготки. Ее семена отлично переносят зимовку в почве.

Вам не нужно готовить рассаду, замачивать семена или копать лунки. Просто возьмите пачку семян и высыпьте ее на поверхность земли, можно слегка припорошить грунтом сверху, и календула взойдет сама. Природа все сделает за вас. Холода закалят семена, а с первым весенним теплом дружно появятся всходы, которые очень скоро превратятся в яркие, солнечные цветы.

Календула не только украсит участок оранжевыми и желтыми красками, но и является ценным лекарственным растением. Это самый простой и надежный способ обеспечить себе раннее и обильное цветение без лишних хлопот.

