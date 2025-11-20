Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 09:28

Не нужно готовить рассаду или копать лунки: высыпьте семена из пачки, и этот цветок взойдет сам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Есть удивительный цветок, посадку которого можно смело проводить до конца ноября, практически не прикладывая усилий. Это календула, известная также как ноготки. Ее семена отлично переносят зимовку в почве.

Вам не нужно готовить рассаду, замачивать семена или копать лунки. Просто возьмите пачку семян и высыпьте ее на поверхность земли, можно слегка припорошить грунтом сверху, и календула взойдет сама. Природа все сделает за вас. Холода закалят семена, а с первым весенним теплом дружно появятся всходы, которые очень скоро превратятся в яркие, солнечные цветы.

Календула не только украсит участок оранжевыми и желтыми красками, но и является ценным лекарственным растением. Это самый простой и надежный способ обеспечить себе раннее и обильное цветение без лишних хлопот.

Ранее было названо растение для создания малиновой живой изгороди.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветет под проливными дождями и в адскую жару: чудо-многолетник с красивыми цветками
Общество
Цветет под проливными дождями и в адскую жару: чудо-многолетник с красивыми цветками
Красочные шары для сада: морозостойкий многолетник, не требующий особого ухода
Общество
Красочные шары для сада: морозостойкий многолетник, не требующий особого ухода
Цветет 5 месяцев подряд и уходит под снег с бутонами: удивительный многолетник для сада
Общество
Цветет 5 месяцев подряд и уходит под снег с бутонами: удивительный многолетник для сада
Удивительный многолетник: можно сажать в грунт до конца ноября, несмотря на холодную погоду
Общество
Удивительный многолетник: можно сажать в грунт до конца ноября, несмотря на холодную погоду
Не гниет, не болеет, осушает участки: цветок для дождливых регионов
Общество
Не гниет, не болеет, осушает участки: цветок для дождливых регионов
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка задушила младенца, положила в сумку и спрятала в диван
В Совфеде придумали, как ускорить строительство дорог в регионах
Еще один полк в России получил наименование «гвардейский»
«Добьет изнутри»: Захарова предупредила о рисках вступления Украины в ЕС
Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии
Россиянку отправят в колонию за госизмену
Гладков внезапно отменил все публичные мероприятия по Белгородской области
В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса
Олень рогами убил свою хозяйку
Здание администрации в российском городе хотели поджечь коктейлем Молотова
В Пулково подправили «мозги» иностранной технике
Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам
В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели
Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию
В Японии опровергли один запрет для российских самолетов
«Опасные метастазы»: в СВР указали на подъем нацизма в Европе и на Украине
В Южной Корее военный подорвался на мине
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману
В ФСБ показали кадры задержания пытавшегося отравить офицера агента Киева
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.