В новом плане Трампа по Украине заметили связь с идеями Путина на Аляске

Новый мирный план, предложенный главой США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, предполагает отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на несколько лет, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По данным источника, он отвечает озвученным президентом РФ Владимиром Путиным идеям на Аляске.

По словам американских чиновников, Киеву не будет разрешено размещать на своей территории иностранные миротворческие контингенты. Взамен от России ожидают «обещаний ненападения на Украину и другие европейские страны в дальнейшем».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила газете, что Трамп «все больше разочаровывается в обеих сторонах конфликта из-за их нежелания идти на мирное соглашение». Она также добавила, что американский лидер и его команда «никогда не сдаются», а Соединенные Штаты работают над подробным и приемлемым для обеих сторон планом, который позволит установить крепкий мир.

Ранее Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, в котором оказалось 28 пунктов. Над документом работала специальная группа с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.