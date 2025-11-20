Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 10:46

В новом плане Трампа по Украине заметили связь с идеями Путина на Аляске

WSJ: новый мирный план Трампа предполагает отказ Киева от вступления в НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Новый мирный план, предложенный главой США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, предполагает отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на несколько лет, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По данным источника, он отвечает озвученным президентом РФ Владимиром Путиным идеям на Аляске.

По словам американских чиновников, Киеву не будет разрешено размещать на своей территории иностранные миротворческие контингенты. Взамен от России ожидают «обещаний ненападения на Украину и другие европейские страны в дальнейшем».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила газете, что Трамп «все больше разочаровывается в обеих сторонах конфликта из-за их нежелания идти на мирное соглашение». Она также добавила, что американский лидер и его команда «никогда не сдаются», а Соединенные Штаты работают над подробным и приемлемым для обеих сторон планом, который позволит установить крепкий мир.

Ранее Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, в котором оказалось 28 пунктов. Над документом работала специальная группа с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

США
Дональд Трамп
Украина
Владимир Путин
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это несправедливо»: Швеция назвала поддержку Украины бременем Скандинавии
Трампа не стали приглашать на похороны именитого политика
На Западе увидели сигнал к окончанию конфликта на Украине
ЕС призвали разместить ядерное оружие из страха перед «Искандером»
В Европе решили обсудить новый план США по Украине
Работникам рассказали, как защититься от принудительного увольнения
«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.