«Почему это терпят?»: Трамп снова призвал убрать ток-шоу Киммела из эфира

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social снова призвал канал ABC News убрать ток-шоу Джимми Киммела из эфира. Он считает, что программа имеет плохие рейтинги, а сам Киммел является неудачником и предвзято освещает некоторые события.

Почему ABC Fake News продолжает держать в эфире Джимми Киммела <…>? Почему телевизионные синдикаты это терпят? — написал Трамп.

В сентября показ телепередачи Jimmy Kimmel Live! был приостановлен из-за высказываний ведущего о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. В своем шоу Киммел высказал предположение, что убийца активиста мог быть связан с группой сторонников Трампа. После этого президент США выразил радость по поводу снятия с эфира этого шоу. Позднее программу вернули в эфир ABC News.

Бывший вице-президент США Камала Харрис выразила мнение, что случай с временным отстранением от эфира комика Киммела — пример «откровенного злоупотребления властью». По ее мнению, текущая администрация США атакует критиков и использует страх как инструмент для затыкания ртов.