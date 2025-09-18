Популярное в США шоу приостановят из-за комментариев о смерти Кирка Deadline: вечернее ток-шоу Джимми Киммела приостановят после слов о Кирке

Показ телепередачи Jimmy Kimmel Live!, которую ведет комик Джимми Киммел, будет приостановлен из-за его высказываний о смерти консервативного активиста Чарли Кирка, передает Deadline. В своем шоу Киммел высказал предположение, что убийца активиста мог быть связан с группой сторонников президента США Дональда Трампа.

Шоу Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок, — сообщил представитель ABC изданию.

Комик также выступил с обвинениями в адрес сторонников движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»). Он заявил, что они используют трагедию для получения политических преимуществ.

В 31-летнего активиста Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в городе Орем, штат Юта. От полученного ранения он скончался в больнице. Кирк был сторонником консервативных взглядов и поддерживал президента США Дональда Трампа. Он также неоднократно выступал против предоставления американской военной помощи Украине.

Ранее посольство России в США назвало ложью сообщения о причастности Москвы к распространению дезинформации о гибели Кирка. Журналисты утверждали, что боты из России, Китая и Ирана якобы публиковали ложные сведения в соцсетях. Пресс-секретарь российского посольства Андрей Бондарев заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, включая США.