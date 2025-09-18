Посольство РФ отвергло причастность к дезинформации об убийстве Кирка Посольство РФ отвергло версию о причастности к дезинформации об убийстве Кирка

Посольство России в США отвергло домыслы о причастности Москвы к распространению дезинформации по теме убийства американского активиста Чарли Кирка, передает агентство Associated Press. Журналисты уточнили, что боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в социальных сетях дезинформацию относительно трагедии.

Мы считаем неприемлемым использование этой трагедии в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии, — заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Андрей Бондарев.

Он добавил, что «Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств. Это касается и Соединенных Штатов, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что власти Юты выдвинули официальные обвинения в умышленном убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Обвиняемому Тайлеру Джеймсу Робинсону грозит смертная казнь. Его будут содержать в тюрьме без права на освобождение под залог.

До этого стало известно, что Робинсона могут обвинить в убийстве первой степени. Как подчеркнула глава Минюста США, генеральный прокурор Пэм Бонди, по законам штата Юта молодому человеку может грозить расстрел. Говоря об уликах, Бонди рассказала, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого.