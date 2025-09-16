Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка

Прокурор штата Юта Джефф Грей выдвинул официальные обвинения в умышленном убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, передает CNN. Обвиняемому Тайлеру Джеймсу Робинсону грозит смертная казнь. Его будут содержать в тюрьме без права на освобождение под залог.

Как заявил прокурор, Робинсону предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Власти также подали уведомление о намерении требовать высшей меры наказания. Дополнительно фигуранту инкриминируют тяжкое преступление, связанное с применением огнестрельного оружия.

Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство <…> при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других, — заявил Грей на пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поступок семьи преступника, которая сдала своего родственника, является беспрецедентным. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.

Также стало известно, что в США начались увольнения сотрудников за радостные комментарии об убийстве Кирка. Телеканал MSNBC уволил старшего аналитика Мэтью Дауда за заявление о возможной связи риторики Кирка со стрельбой.