Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 23:27

«Тяжелый случай»: Трамп оценил поведение родителей убийцы Кирка

Трампа удивили родители убийцы Кирка, сдавшие сына властям

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поступок семьи преступника, убившего американского ультраконсервативного активиста и директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка, является беспрецедентным, заявил на брифинге журналистам президент США Дональд Трамп. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.

По словам Трампа, этот случай является исключительным для судебной системы США. Он рассказал, что поинтересовался у агента ФБР, насколько часто родственники сообщают о виновных детях. Ответ сотрудника ведомства гласил, что подобное происходит крайне редко.

Трамп добавил, что следствие быстро узнало о злоумышленнике множество фактов. В частности, что он полностью радикализировался и сошел с ума.

Это, должно быть, было травматично, ведь родители — консервативные люди, как говорят, очень хорошие, живущие в Юте. И отец сдает сына. Это тяжелый случай, — посетовал американский президент.

Ранее сообщалось, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, отказывается сотрудничать с правоохранительными органами. Как заявил губернатор Юты Спенсер Кокс, он также не захотел признаваться в содеянном.

Дональд Трамп
США
убийства
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.