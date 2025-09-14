«Тяжелый случай»: Трамп оценил поведение родителей убийцы Кирка

Поступок семьи преступника, убившего американского ультраконсервативного активиста и директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка, является беспрецедентным, заявил на брифинге журналистам президент США Дональд Трамп. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.

По словам Трампа, этот случай является исключительным для судебной системы США. Он рассказал, что поинтересовался у агента ФБР, насколько часто родственники сообщают о виновных детях. Ответ сотрудника ведомства гласил, что подобное происходит крайне редко.

Трамп добавил, что следствие быстро узнало о злоумышленнике множество фактов. В частности, что он полностью радикализировался и сошел с ума.

Это, должно быть, было травматично, ведь родители — консервативные люди, как говорят, очень хорошие, живущие в Юте. И отец сдает сына. Это тяжелый случай, — посетовал американский президент.

Ранее сообщалось, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, отказывается сотрудничать с правоохранительными органами. Как заявил губернатор Юты Спенсер Кокс, он также не захотел признаваться в содеянном.