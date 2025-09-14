Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 19:41

Возможный убийца Кирка отказывается сотрудничать с властями

ABC: подозреваемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон не сотрудничает с властями

Тайлер Робинсон Тайлер Робинсон Фото: Utah Governor's Office/Global Look Press

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского ультраконсервативного активиста и директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка, отказывается сотрудничать с правоохранительными органами, передает ABC News со ссылкой на губернатора Юты Спенсера Кокса. Он также отказывается признаваться в содеянном.

Он не сотрудничает с властями, но сотрудничает его окружение. Я думаю, это очень важно, — рассказал Кокс.

По данным TMZ, Тайлер Робинсон находится под пристальным наблюдением в тюрьме округа Юта, так как ему предъявлено обвинение в убийстве. Полиция обеспечивает круглосуточный контроль за Робинсоном, чтобы предотвратить причинение вреда себе или другим заключенным.

Кирк получил огнестрельное ранение в ходе выступления в Университете долины Юта. Пуля попала ему в шею, и он был госпитализирован в критическом состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что активист скончался от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в США начались увольнения сотрудников за радостные комментарии об убийстве Кирка. Телеканал MSNBC уволил старшего аналитика Мэтью Дауда за заявление о возможной связи риторики Кирка со стрельбой.

Чарли Кирк
США
убийства
следствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.