Возможный убийца Кирка отказывается сотрудничать с властями ABC: подозреваемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон не сотрудничает с властями

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского ультраконсервативного активиста и директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка, отказывается сотрудничать с правоохранительными органами, передает ABC News со ссылкой на губернатора Юты Спенсера Кокса. Он также отказывается признаваться в содеянном.

Он не сотрудничает с властями, но сотрудничает его окружение. Я думаю, это очень важно, — рассказал Кокс.

По данным TMZ, Тайлер Робинсон находится под пристальным наблюдением в тюрьме округа Юта, так как ему предъявлено обвинение в убийстве. Полиция обеспечивает круглосуточный контроль за Робинсоном, чтобы предотвратить причинение вреда себе или другим заключенным.

Кирк получил огнестрельное ранение в ходе выступления в Университете долины Юта. Пуля попала ему в шею, и он был госпитализирован в критическом состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что активист скончался от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в США начались увольнения сотрудников за радостные комментарии об убийстве Кирка. Телеканал MSNBC уволил старшего аналитика Мэтью Дауда за заявление о возможной связи риторики Кирка со стрельбой.