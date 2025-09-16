В деле об убийстве Кирка появились новые доказательства ФБР: ДНК подозреваемого в убийстве Кирка найдено на винтовке снайпера

При расследовании убийства консервативного активиста Чарли Кирка найдены вещественные доказательства, связывающие подозреваемого с преступлением, заявил AP директор ФБР Кэш Патель. Он заявил о решающей роли генетической экспертизы в деле. Власти готовы предъявить официальные обвинения.

По словам главы спецслужбы, ДНК на полотенце, в которое была обернута винтовка, обнаруженная рядом с местом убийства, совпадает с образцами 22-летнего Тайлера Робинсона. Следствие также установило генетическую связь подозреваемого с отверткой, оставленной на крыше, откуда был совершен роковой выстрел. Обвинения в убийстве Кирка будут предъявлены властями штата Юта уже во вторник, 16 сентября.

Ранее Трамп заявил, что поступок семьи преступника, которая «сдала» своего родственника, является беспрецедентным. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.

Также стало известно, что в США начались увольнения сотрудников за радостные комментарии об убийстве Кирка. Телеканал MSNBC уволил старшего аналитика Мэтью Дауда за заявление о возможной связи риторики Кирка со стрельбой.