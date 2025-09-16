Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 07:44

«Будут просить о смертной казни»: убийце Чарли Кирка грозит расстрел

Генпрокурор США Бонди: убийцу активиста Кирка могут казнить через расстрел

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемого по делу о покушении на американского активиста Чарли Кирка могут обвинить в убийстве первой степени, заявила в интервью телеканалу Fox News глава минюста США, генеральный прокурор Пэм Бонди. По законам штата Юты мужчине может грозить расстрел, подчеркнула она.

Они (сторона обвинения. — NEWS.ru) будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды, — отметила министр.

Она уточнила, что обвинение предъявят либо сегодня, 16 сентября, либо позже на неделе. Говоря об уликах, Бонди рассказала, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого. Оно совпадает с образцами 22-летнего Тайлера Робинсона.

Кирк получил огнестрельное ранение во время своего выступления в Университете долины Юта. Пуля попала ему в шею, мужчину госпитализировали в критическом состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что активист скончался.

После случившегося в Соединенных Штатах начались увольнения сотрудников, которые в социальных сетях положительно отзывались или оправдывали новости об убийстве Кирка. Так, телеканал MSNBC уволил старшего политического аналитика Мэтью Дауда после его заявления о том, что риторика активиста могла сыграть роль в произошедшей стрельбе.

Чарли Кирк
убийства
США
расстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.