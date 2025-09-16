«Будут просить о смертной казни»: убийце Чарли Кирка грозит расстрел

Подозреваемого по делу о покушении на американского активиста Чарли Кирка могут обвинить в убийстве первой степени, заявила в интервью телеканалу Fox News глава минюста США, генеральный прокурор Пэм Бонди. По законам штата Юты мужчине может грозить расстрел, подчеркнула она.

Они (сторона обвинения. — NEWS.ru) будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды, — отметила министр.

Она уточнила, что обвинение предъявят либо сегодня, 16 сентября, либо позже на неделе. Говоря об уликах, Бонди рассказала, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого. Оно совпадает с образцами 22-летнего Тайлера Робинсона.

Кирк получил огнестрельное ранение во время своего выступления в Университете долины Юта. Пуля попала ему в шею, мужчину госпитализировали в критическом состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что активист скончался.

После случившегося в Соединенных Штатах начались увольнения сотрудников, которые в социальных сетях положительно отзывались или оправдывали новости об убийстве Кирка. Так, телеканал MSNBC уволил старшего политического аналитика Мэтью Дауда после его заявления о том, что риторика активиста могла сыграть роль в произошедшей стрельбе.