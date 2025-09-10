Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 22:12

В сторонника Трампа выстрелили во время выступления в Юте

На американского активиста Кирка совершили покушение во время выступления

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта, сообщает Desert News.

Мероприятие проходило в местном университете. Очевидцы рассказали, что Кирку выстрелили в шею во время сессии вопросов и ответов со студентами, после ранения его унесла охрана.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что президент США Дональд Трамп во время покушения на него летом 2024 года повел себя по-мужски. По ее мнению, поведение Трампа в момент смертельной опасности раскрыло его истинные качества. Она отметила, что к публичным выступлениям или даже проверке на детекторе лжи можно подготовиться заранее, но реакция на внезапную смертельную угрозу показывает истинный характер.

До этого кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе умер спустя два месяца после покушения. Ему было 39 лет. На сенатора напали в начале июня — выстрелили в голову во время предвыборной встречи. После этого политик находился в больнице в критическом состоянии.

