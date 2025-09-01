День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 04:18

«По-мужски»: в РФ оценили реакцию Трампа на покушение в 2024 году

Симоньян назвала мужской реакцию Трампа на покушение на него летом 2024 года

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп во время покушения на него летом 2024 года повел себя по-мужски, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» журналистка проанализировала реакцию политика на критическую ситуацию.

По мнению Симоньян, поведение Трампа в момент смертельной опасности раскрыло его истинные качества. Она отметила, что к публичным выступлениям или даже проверке на детекторе лжи можно подготовиться заранее, но реакция на внезапную смертельную угрозу показывает истинный характер.

По-мужски отреагировал... когда... ты же осознаешь, что только что тебе едва не разнесли голову... То есть, один сантиметр — и все, и уже бы отпевали. И ты стоишь, ты не падаешь, ты не истеришь... Такая мгновенная реакция на такие непредвиденные обстоятельства, она и вскрывает нутро человека, — указала главред.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Батлере. Президент получил ранение в ухо, один из участников мероприятия погиб, еще двое были ранены. Стрелявший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был нейтрализован на месте.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что русофобы ненавидят Симоньян, потому что она представляет собой мощный и независимый голос РФ на мировой информационной арене. Канал под ее руководством стал одним из ведущих инструментов в борьбе с западной пропагандой, считает он.

Дональд Трамп
Маргарита Симоньян
реакция
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иноагентам запретили учить россиян
Перечни медпротивопоказаний к управлению авто обновились в России
Косметолог рассказала, к чему приводит отсутствие ухода за кожей
Юрист раскрыл, какой штраф грозит за езду с выключенными фарами
«По-мужски»: в РФ оценили реакцию Трампа на покушение в 2024 году
Бывший адвокат Трампа серьезно пострадал при ДТП
США намерены держать контакт с ядерными державами
Юрист нашел способ защитить деньги на содержание детей
Ворота российского консульства в Сиднее протаранил автомобиль
Очевидцы сообщили об атаке дронов на Краснодарский край
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 сентября, жара и облегчение
Новый механизм защиты заемщиков начал действовать в России
Назван простой способ сэкономить на стройматериалах для ремонта
«В добрый путь!»: Путин обратился к россиянам в День знаний
В РФПИ пошутили про мнимую изоляцию России
«На границе неспокойно»: Захарова высмеяла решение Литвы развести болото
Предположительного убийцу «коменданта Майдана» задержали
Российские силы сбили 25 беспилотников за три часа
В Израиле озвучили, что хотят сделать с Гретой Тунберг
SHOT сообщил о взрывах под Краснодаром
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.