«По-мужски»: в РФ оценили реакцию Трампа на покушение в 2024 году Симоньян назвала мужской реакцию Трампа на покушение на него летом 2024 года

Президент США Дональд Трамп во время покушения на него летом 2024 года повел себя по-мужски, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» журналистка проанализировала реакцию политика на критическую ситуацию.

По мнению Симоньян, поведение Трампа в момент смертельной опасности раскрыло его истинные качества. Она отметила, что к публичным выступлениям или даже проверке на детекторе лжи можно подготовиться заранее, но реакция на внезапную смертельную угрозу показывает истинный характер.

По-мужски отреагировал... когда... ты же осознаешь, что только что тебе едва не разнесли голову... То есть, один сантиметр — и все, и уже бы отпевали. И ты стоишь, ты не падаешь, ты не истеришь... Такая мгновенная реакция на такие непредвиденные обстоятельства, она и вскрывает нутро человека, — указала главред.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Батлере. Президент получил ранение в ухо, один из участников мероприятия погиб, еще двое были ранены. Стрелявший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был нейтрализован на месте.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что русофобы ненавидят Симоньян, потому что она представляет собой мощный и независимый голос РФ на мировой информационной арене. Канал под ее руководством стал одним из ведущих инструментов в борьбе с западной пропагандой, считает он.