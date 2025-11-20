Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:00

Россиянин попытался сжечь соседей заживо из-за конфликта

В Новосибирской области мужчина поджег дом соседей с детьми внутри

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В селе Нагорное Новосибирской области задержан 56-летний мужчина, подозреваемый в попытке убийства соседей путем поджога их дома, сообщает Telegram-канал «112». В момент пожара внутри находились шестеро человек: три женщины и трое детей.

Мужчина пришел к дому соседей, поджег стоящий у веранды диван и скрылся. Огонь быстро охватил все строение, перекрыв единственный выход. Тем не менее, людям удалось выбраться из дома.

Спустя два дня предполагаемого поджигателя задержали. На допросе он подтвердил, что поджег жилище из-за личных разногласий. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее в Челябинске арестовали женщину, подозреваемую в убийстве пятилетней дочери. Тело ребенка в диване обнаружил собственник квартиры, которую она арендовала. Следователи утверждают, что с момента убийства до обнаружения прошло около 10 дней. Мать настаивает, что не убивала ребенка. По словам женщины, девочка сама утонула в ванной месяц назад, при этом на ее теле были ножевые ранения.

До этого жительницу Канска отправили на принудительное лечение за убийство своих детей. Она задушила семилетнюю дочь, а потом зарубила топором семимесячного малыша и восьмилетнего сына. Еще один ребенок стал свидетелем расправы. Мальчик с матерью отправились к бабушке, которой он все рассказал.

