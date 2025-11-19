Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Открыла для себя польский капустняк с курицей и солеными огурцами и готовлю только его — вся семья требует каждую неделю, а аромат стоит такой, что соседи приходят «на запах». Готовится проще простого, а вкус — будто из уютного польского ресторанчика: нежный куриный бульон, легкая кислинка от настоящих соленых огурцов, тимьян и майоран дают невероятный аромат, а сметанная заправка делает суп бархатистым и густым.

На кастрюлю 4-5 порций берем два куриных окорочка, заливаем 1,5 л холодной воды, доводим до кипения, снимаем пену, кидаем пару лавровых листьев и варим 20 минут. Тем временем шинкуем 250 г свежей капусты, режем кружочками две морковки, кубиками — одну большую луковицу, две картофелины и пару стеблей сельдерея (если любите). Все это отправляем прямо в бульон вместе с половиной чайной ложки сушеного тимьяна и майорана, солим, перчим и варим еще минут 10–12.

Пока овощи доходят, три-четыре соленых (именно бочковых!) огурца режем тонкой соломкой. Курицу вынимаем, быстро отделяем мясо от костей и возвращаем обратно. Отливаем половник бульона, чуть остужаем, размешиваем в нем 60 г сметаны и столовую ложку муки без комочков, выливаем эту смесь в кастрюлю вместе с огурцами, доводим до кипения и томим еще 5–7 минут. В конце — зубчик чеснока через пресс и щедрую горсть рубленой петрушки.

Подаем горячим, с ложкой сметаны и свежим хлебом — получается наваристый, но совсем не тяжелый суп.

