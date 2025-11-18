Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 14:15

Этот шедевр — в копилку каждой хозяйке: быстрый борщ по-флотски — чумовой рецепт живительного супа без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот шедевр — в копилку каждой хозяйке: быстрый борщ по-флотски — чумовой рецепт живительного супа без мороки. Хотите приготовить борщ с богатой историей и неповторимым вкусом? Этот рецепт родом из флотской кухни поразит вас своей насыщенностью и ароматом! Использование тушенки вместо свежего мяса придает блюду особую глубину и делает его приготовление невероятно быстрым. Идеальный вариант, когда хочется сытного супа без долгой готовки.

В кастрюле вскипятите 2,5 литра воды. Нарежьте 2 картофелины кубиками и варите 10 минут. Натрите 2 свеклы, измельчите морковь и луковицу. Обжарьте лук до прозрачности на 2 ст.л. масла, добавьте морковь, затем свеклу. Введите 2 ст.л. томатной пасты, 1 ст.л. сахара и 1 ст.л. уксуса — тушите 7-10 минут. Нашинкуйте четверть кочана капусты и добавьте к картофелю. Влейте в кастрюлю овощную зажарку, банку тушеной говядины (разомните вилкой), лавровый лист, соль и перец. Варите 15-20 минут на медленном огне. Дайте борщу настояться 30 минут под крышкой — это раскроет все ароматы! Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

Ранее мы готовили шурпу из говядины. Пошаговый рецепт теплого ужина для всей семьи.

