22 ноября 2025 в 21:38

Ленивый холодец без варки: берем баночку тушенки и почти готово — проще рецепта не найдете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Представляем революционный рецепт ленивого холодца, который готовится без варки мяса. Это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой для хозяек. Берем баночку тушенки и почти готово — проще рецепта не найдете.

Вам понадобится: 1 банка говяжьей тушенки (500 г), 1 столовая ложка (30 г) желатина, 500 мл холодной кипяченой воды, 3-4 зубчика чеснока, соль и черный перец по вкусу. Желатин замочите в воде и оставьте набухать на 10 минут. Затем нагрейте его на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения, но не доводите до кипения. Тушенку выложите в миску или форму, разберите вилкой на мелкие волокна, добавьте выдавленный чеснок, поперчите, посолите и перемешайте. Залейте мясо теплым растворенным желатином, еще раз аккуратно перемешайте и оставьте остывать при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на 3-4 часа для полного застывания.

Вкус этого холодца — сочное мясо, пикантная острота чеснока и нежная желеобразная текстура, которая тает во рту. Идеальная закуска для тех, кто ценит время и вкус!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Рубиновое колье»: сытная вкуснятина с гранатом на ужин и праздничный стол.

