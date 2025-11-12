Шурпа из говядины — пошаговый рецепт теплого ужина для всей семьи

В классическом варианте шурпа готовится из баранины. Однако вкус этого мяса довольно специфичный. Наверняка не все в доме будут рады такому супчику. Попробуйте приготовить менее экзотичный вариант этого блюда — шурпу с говядиной. Более привычный вкус точно не испортит блюдо. Шурпа получится наваристой, ароматной и согревающей. Попробуйте!
Для готовки вам понадобится
- Говяжьи ребрышки — 0,3 кг
- Говяжья вырезка — 0,3 кг
- Болгарский красный перец — 0,3 кг
- Картофель — 0,3 кг
- Морковь — 0,1 кг
- Лучок — 0,2 кг
- Чеснок — 5 долек
- Кинза — небольшой пучок
- Молотая зира — на вкус
- Соль, перец — на вкус
Способ приготовления
- Положите мясо в кастрюлю цельными кусками. Если в доме нет настолько большой кастрюли — крупно нарежьте говядину.
- В эту же тару положите лук. Предварительно овощ следует порубить на крупные куски.
- Добавьте соль.
- Оставьте бульон на плите на час. Не забывайте снимать пену.
- Морковь, перец, картошку и чеснок нарезаем на крупные куски. Овощи добавляем в несколько этапов. Первый — морковь и картофель, второй, через 15 минут, — болгарский перец и чеснок.
- Добавьте специи. Накройте шурпу крышкой и оставьте на плите на пять минут.
- Готовый суп украсьте кинзой. Приятного аппетита!
