Шурпа из говядины — пошаговый рецепт теплого ужина для всей семьи

В классическом варианте шурпа готовится из баранины. Однако вкус этого мяса довольно специфичный. Наверняка не все в доме будут рады такому супчику. Попробуйте приготовить менее экзотичный вариант этого блюда — шурпу с говядиной. Более привычный вкус точно не испортит блюдо. Шурпа получится наваристой, ароматной и согревающей. Попробуйте!

Для готовки вам понадобится

Говяжьи ребрышки — 0,3 кг

Говяжья вырезка — 0,3 кг

Болгарский красный перец — 0,3 кг

Картофель — 0,3 кг

Морковь — 0,1 кг

Лучок — 0,2 кг

Чеснок — 5 долек

Кинза — небольшой пучок

Молотая зира — на вкус

Соль, перец — на вкус

Способ приготовления

Положите мясо в кастрюлю цельными кусками. Если в доме нет настолько большой кастрюли — крупно нарежьте говядину. В эту же тару положите лук. Предварительно овощ следует порубить на крупные куски. Добавьте соль. Оставьте бульон на плите на час. Не забывайте снимать пену. Морковь, перец, картошку и чеснок нарезаем на крупные куски. Овощи добавляем в несколько этапов. Первый — морковь и картофель, второй, через 15 минут, — болгарский перец и чеснок. Добавьте специи. Накройте шурпу крышкой и оставьте на плите на пять минут. Готовый суп украсьте кинзой. Приятного аппетита!

