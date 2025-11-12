Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:30

Шурпа из говядины — пошаговый рецепт теплого ужина для всей семьи

Шурпа из говядины Шурпа из говядины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В классическом варианте шурпа готовится из баранины. Однако вкус этого мяса довольно специфичный. Наверняка не все в доме будут рады такому супчику. Попробуйте приготовить менее экзотичный вариант этого блюда — шурпу с говядиной. Более привычный вкус точно не испортит блюдо. Шурпа получится наваристой, ароматной и согревающей. Попробуйте!

Для готовки вам понадобится

  • Говяжьи ребрышки — 0,3 кг
  • Говяжья вырезка — 0,3 кг
  • Болгарский красный перец — 0,3 кг
  • Картофель — 0,3 кг
  • Морковь — 0,1 кг
  • Лучок — 0,2 кг
  • Чеснок — 5 долек
  • Кинза — небольшой пучок
  • Молотая зира — на вкус
  • Соль, перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Положите мясо в кастрюлю цельными кусками. Если в доме нет настолько большой кастрюли — крупно нарежьте говядину.
  2. В эту же тару положите лук. Предварительно овощ следует порубить на крупные куски.
  3. Добавьте соль.
  4. Оставьте бульон на плите на час. Не забывайте снимать пену.
  5. Морковь, перец, картошку и чеснок нарезаем на крупные куски. Овощи добавляем в несколько этапов. Первый — морковь и картофель, второй, через 15 минут, — болгарский перец и чеснок.
  6. Добавьте специи. Накройте шурпу крышкой и оставьте на плите на пять минут.
  7. Готовый суп украсьте кинзой. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить маринованную капусту со свеклой.

