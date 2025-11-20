Российскому офицеру грозит до 12 лет за взятку

Начальник 960-го военного представительства Минобороны России в Севастополе арестован по обвинению в вымогательстве и получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Офицер требовал и получил денежное вознаграждение от руководителя судоремонтного предприятия за приемку некачественно выполненных работ по ремонту корабля Черноморского флота. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Ремонтные работы осуществлялись в рамках государственного контракта. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Ранее бывший начальник департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Константин Рябых не признал вину в получении взятки на сумму 17 млн рублей. Следственные органы утверждают, что офицер получил незаконное вознаграждение за содействие в организации поставок беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы «Выжигатель».

До этого суд санкционировал арест экс-руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются, однако по данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.