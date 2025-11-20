Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:19

Российскому офицеру грозит до 12 лет за взятку

Офицер Минобороны арестован на два месяца за вымогательство и получение взятки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Начальник 960-го военного представительства Минобороны России в Севастополе арестован по обвинению в вымогательстве и получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Офицер требовал и получил денежное вознаграждение от руководителя судоремонтного предприятия за приемку некачественно выполненных работ по ремонту корабля Черноморского флота. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Ремонтные работы осуществлялись в рамках государственного контракта. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Ранее бывший начальник департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Константин Рябых не признал вину в получении взятки на сумму 17 млн рублей. Следственные органы утверждают, что офицер получил незаконное вознаграждение за содействие в организации поставок беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы «Выжигатель».

До этого суд санкционировал арест экс-руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются, однако по данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

взятки
Минобороны РФ
Черноморский флот
ФСБ
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе узнали, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.