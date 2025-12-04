В Минобороны сообщили о ликвидации беспилотных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, операция проводилась в северо-западной части Черного моря.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что организатором атак ВСУ на южные регионы России и гражданские суда с помощью безэкипажных катеров в Черном море на прошлой неделе является бывший житель Севастополя, комбриг морских беспилотных комплексов спецназначения, капитан первого ранга Александр Щепцов.

Его личные данные, как и информация о военнослужащих-исполнителях, стали известны после взлома аккаунта украинского оператора дронов. Удары по Крыму, Новороссийску и Геленджику наносил 1-й дивизион беспилотных надводных аппаратов, использующий дроны Sea Baby.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Инцидент также произошел на северо-западе Черного моря.