Российская флотилия потопила два морских дрона ВСУ Силы ЧФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ на северо-западе Черного моря

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Инцидент произошел на северо-западе Черного моря.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ 19 ноября сообщили, что силам Черноморского флота удалось ликвидировать два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что операция проводилась в северо-восточной части Черного моря.

До этого, 10 ноября, пресс-служба оперштаба Краснодарского края сообщила, что в акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Один из аппаратов взорвался у береговой линии. Из-за ударной волны разбились стекла в окнах двухэтажного дома.

После этого появились слухи о размещении ВСУ больше десяти морских дронов в районе Крыма. Капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков, комментируя слухи, подчеркнул, что украинская армия могла спрятать у берегов полуострова максимум три безэкипажных катера. Военэксперт отметил, что Вооруженные силы РФ контролируют береговую линию Крыма.