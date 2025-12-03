Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:16

Российская флотилия потопила два морских дрона ВСУ

Силы ЧФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ на северо-западе Черного моря

Корабль Черноморского флота Корабль Черноморского флота Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Инцидент произошел на северо-западе Черного моря.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ 19 ноября сообщили, что силам Черноморского флота удалось ликвидировать два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что операция проводилась в северо-восточной части Черного моря.

До этого, 10 ноября, пресс-служба оперштаба Краснодарского края сообщила, что в акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Один из аппаратов взорвался у береговой линии. Из-за ударной волны разбились стекла в окнах двухэтажного дома.

После этого появились слухи о размещении ВСУ больше десяти морских дронов в районе Крыма. Капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков, комментируя слухи, подчеркнул, что украинская армия могла спрятать у берегов полуострова максимум три безэкипажных катера. Военэксперт отметил, что Вооруженные силы РФ контролируют береговую линию Крыма.

ВС РФ
Минобороны РФ
ВСУ
дроны
Черное море
Черноморский флот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.