10 ноября 2025 в 18:40

Военэксперт оценил слухи о затаившихся у берегов Крыма морских дронах ВСУ

Военэксперт Сивков: ВСУ могли спрятать у Крыма максимум три безэкипажных катера

Украинская армия могла спрятать у берегов Крыма максимум три безэкипажных катера, заявил NEWS.ru капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков, комментируя слухи о размещении ВСУ больше десяти морских дронов в районе полуострова. Военэксперт отметил, что Вооруженные силы РФ контролируют береговую линию Крыма.

Берега Крыма контролируются. Если бы это была подводная лодка, еще можно было бы согласиться. Но надводные катера не такие уж маленькие. Два-три катера можно где-нибудь спрятать в прибрежных кустах. Но когда речь идет о резервах, о десятках катеров, этого не сделать, — объяснил Сивков.

Ранее пресс-служба оперштаба Краснодарского края сообщила, что в акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Один из аппаратов взорвался у береговой линии. Из-за ударной волны разбились стекла в окнах двухэтажного дома.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты объектов ВСУ в Киеве и Одессе. По его словам, эти города имеют ключевое значение для логистики поставок вооружения.

Софья Якимова
С. Якимова
