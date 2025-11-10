Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 13:41

Стало известно, что скрывается за просьбой Зеленского о новых Patriot

Военэксперт Кнутов: Зеленский просит Patriot для прикрытия объектов ВСУ в Киеве

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский просит у США зенитные ракетные комплексы Patriot для защиты объектов ВСУ в Киеве и Одессе, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти города имеют ключевое значение для логистики поставок вооружения.

Зачем Зеленский просит у США ЗРК Patriot? В первую очередь для Украины важно защитить Киев, Одессу и Ильичевск. Киев — это столица. Одесса и Ильичевск — это города, где происходит разгрузка оружия для ВСУ, которое непосредственно привозится судами стран НАТО. Мы в свое время там работали тоже и по системам ПВО, даже непосредственно по кораблям. Один раз ВС РФ даже накрыли полный сухогруз с оружием, — пояснил Кнутов.

Ранее Зеленский заявил о намерении приобрести у США 27 ЗРК Patriot. Он также выразил надежду, что европейские союзники предоставят Киеву системы противовоздушной обороны.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто ранее заявил, что страна уже скоро подготовит 12-й пакет военной помощи Украине. По его словам, позиция Рима остается неизменной. Он также пообещал продолжить помогать Киеву столько, сколько это возможно.

