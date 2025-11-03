Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 16:23

Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине

Гуидо Крозетто Гуидо Крозетто Фото: STEFANO CAROFEI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия уже скоро подготовит 12-й пакет военной помощи Украине, заявил министр обороны европейской страны Гуидо Крозетто. По его словам, которые приводит агентство ANSA, позиция Рима остается неизменной. Крозетто пообещал продолжить помогать Киеву столько, сколько это возможно.

Что касается Украины, наша линия не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву, насколько можем. И мы намерены в ближайшее время представить новый пакет помощи в таком же виде, как и прошлые, — сказал министр.

Крозетто также прокомментировал отправку Германией американских ракетных систем Patriot на Украину. Он констатировал, что Берлин передает Киеву данное оружие, поскольку оно у него есть.

Мы отправили все то, что у нас было, — заключил глава ведомства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на разрушение башни Торре-деи-Конти, расположенной на площади Ларго Коррадо Риччи в центре Рима. По ее мнению, если Италия и дальше будет тратить деньги налогоплательщиков на Украину, вся страна рухнет.

Италия
Европа
Украина
военная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Пенсионер лишился земельных участков на 13 млн рублей из-за хитрой невестки
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.