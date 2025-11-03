Италия уже скоро подготовит 12-й пакет военной помощи Украине, заявил министр обороны европейской страны Гуидо Крозетто. По его словам, которые приводит агентство ANSA, позиция Рима остается неизменной. Крозетто пообещал продолжить помогать Киеву столько, сколько это возможно.

Что касается Украины, наша линия не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву, насколько можем. И мы намерены в ближайшее время представить новый пакет помощи в таком же виде, как и прошлые, — сказал министр.

Крозетто также прокомментировал отправку Германией американских ракетных систем Patriot на Украину. Он констатировал, что Берлин передает Киеву данное оружие, поскольку оно у него есть.

Мы отправили все то, что у нас было, — заключил глава ведомства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на разрушение башни Торре-деи-Конти, расположенной на площади Ларго Коррадо Риччи в центре Рима. По ее мнению, если Италия и дальше будет тратить деньги налогоплательщиков на Украину, вся страна рухнет.