03 ноября 2025 в 15:41

Захарова назвала неочевидную причину обрушения исторической башни в Риме

Захарова: Италия обрушится от экономики до башен из-за финансовой помощи Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Вся Италия рухнет, если и дальше будет тратить деньги налогоплательщиков на Украину, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она отреагировала на разрушение башни Торре-деи-Конти, расположенной на площади Ларго Коррадо Риччи в центре Рима.

Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен, — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что в мае этого года МИД Италии отчитался о поддержке Украины на сумму около €2,5 млрд (233 млрд рублей), включая военную помощь и взносы через механизмы ЕС. По ее словам, из этой суммы около €1 млрд (93 млрд рублей) направили на помощь беженцам, €310 млн (29 млрд рублей) — на поддержку госбюджета и €93 млн (9 млрд рублей) — на гуманитарные проекты.

Башня Торре-деи-Конти частично обрушилась 3 ноября во время реставрационных работ. По предварительным данным, пострадал один рабочий, еще четверо застряли в верхней части здания, но их удалось спасти. Пожарные занимаются эвакуацией мужчины, заблокированного на первом этаже.

