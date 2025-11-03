Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 15:18

Историческая башня рухнула в центре Рима

В Риме обрушилась находившаяся на реставрации башня Торре-деи-Конти

Башня Торре-деи-Конти Башня Торре-деи-Конти Фото: Shutterstock/FOTODOM

Башня Торре-деи-Конти частично обрушилась на площади Ларго Коррадо Риччи в центре Рима на глазах у десятков туристов, сообщает Corriere della Sera. По информации издания, инцидент произошел 3 ноября около полудня, на место ЧП выехали городские спасательные службы. Известно, что исторический объект находится на реконструкции.

Обрушилась часть башни Торре-деи-Конти на площади Ларго Коррадо Риччи, которая в настоящее время находится на реставрации, — отметил собеседник газеты.

По предварительным данным, в результате обрушения пострадал один из рабочих. Четверо других застряли в верхней части башни, их удалось спасти. Сейчас пожарные пытаются вызволить еще одного мужчину, который заблокирован на первом этаже здания.

Башня была названа в честь заказчика ее строительства Пьетро дей Конти, графа Ананьи. Она перестраивалась, в том числе папой римским Иннокентием III, который происходил из семьи Конти. После землетрясения 1349 года башня стала непригодной для жизни. Позднее предпринимались попытки ее частичного восстановления.

Ранее сообщалось, что всемирно известная Голубая мечеть в городе Мазари-Шариф в северной провинции Балх в Афганистане оказалась частично разрушена в результате землетрясения. При этом внутренние части купола и основные колонны не получили видимых повреждений.
Рим
обрушения
происшествия
пострадавшие
