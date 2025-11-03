Историческая башня рухнула в центре Рима В Риме обрушилась находившаяся на реставрации башня Торре-деи-Конти

Башня Торре-деи-Конти частично обрушилась на площади Ларго Коррадо Риччи в центре Рима на глазах у десятков туристов, сообщает Corriere della Sera. По информации издания, инцидент произошел 3 ноября около полудня, на место ЧП выехали городские спасательные службы. Известно, что исторический объект находится на реконструкции.

Обрушилась часть башни Торре-деи-Конти на площади Ларго Коррадо Риччи, которая в настоящее время находится на реставрации, — отметил собеседник газеты.

По предварительным данным, в результате обрушения пострадал один из рабочих. Четверо других застряли в верхней части башни, их удалось спасти. Сейчас пожарные пытаются вызволить еще одного мужчину, который заблокирован на первом этаже здания.

Башня была названа в честь заказчика ее строительства Пьетро дей Конти, графа Ананьи. Она перестраивалась, в том числе папой римским Иннокентием III, который происходил из семьи Конти. После землетрясения 1349 года башня стала непригодной для жизни. Позднее предпринимались попытки ее частичного восстановления.

