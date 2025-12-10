ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:26

Рождественские елки украсили пастой и элитными шарами в европейском городе

В Риме рождественские елки украсили пастой и шарами от Fendi

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В этом сезоне праздничные елки в Риме украсили пастой и модными шарами от бренда Fendi, сообщает «Российская газета». Последний дизайн стал подарком городу к столетию легендарного модного дома. Этот арт-объект — напоминание о том, что бренд был основан именно в Риме в 1925 году.

Елку с пастой можно увидеть в знаменитом ресторане Il Vero Alfredo, прославившемся на весь мир фетучини Альфредо. Свежую пасту готовят по фирменному рецепту прямо при гостях, добавляя праздничному декору не только визуальную, но и гастрономическую изюминку.

В Галерее Альберто Сорди на площади Колонна красуется нарядная ель, украшенная красным католическим крестом. Она сочетает в себе религиозный символизм Рождества с современным дизайном, создавая торжественную и элегантную атмосферу.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что новогодние елки из ПВХ-пленки являются наиболее экономичным вариантом для праздничного декора. По его словам, подобные изделия, несмотря на свою цену, выделяются длительным сроком службы.

Рим
елки
Рождество
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
В ГД объяснили снижение возраста принятия присяги для иностранцев до 14 лет
Российскую фристайлистку допустили до международных соревнований
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

5 ингредиентов и никаких премудростей. Новогодний салат-кольцо из курицы и ананаса — затмит оливье и крабовый!
Общество

5 ингредиентов и никаких премудростей. Новогодний салат-кольцо из курицы и ананаса — затмит оливье и крабовый!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.