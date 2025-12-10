Рождественские елки украсили пастой и элитными шарами в европейском городе В Риме рождественские елки украсили пастой и шарами от Fendi

В этом сезоне праздничные елки в Риме украсили пастой и модными шарами от бренда Fendi, сообщает «Российская газета». Последний дизайн стал подарком городу к столетию легендарного модного дома. Этот арт-объект — напоминание о том, что бренд был основан именно в Риме в 1925 году.

Елку с пастой можно увидеть в знаменитом ресторане Il Vero Alfredo, прославившемся на весь мир фетучини Альфредо. Свежую пасту готовят по фирменному рецепту прямо при гостях, добавляя праздничному декору не только визуальную, но и гастрономическую изюминку.

В Галерее Альберто Сорди на площади Колонна красуется нарядная ель, украшенная красным католическим крестом. Она сочетает в себе религиозный символизм Рождества с современным дизайном, создавая торжественную и элегантную атмосферу.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что новогодние елки из ПВХ-пленки являются наиболее экономичным вариантом для праздничного декора. По его словам, подобные изделия, несмотря на свою цену, выделяются длительным сроком службы.