ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 11:45

Зеленский прибыл в Рим

Зеленский прибыл в столицу Италии для встречи с папой Римским и премьером Мелони

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где во вторник, 9 декабря, встретится с папой Римским Львом XIV, информирует «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова. Украинский лидер также примет участие в переговорах с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

К вечеру Зеленский и европейские лидеры должны передать президенту США Дональду Трампу свои правки к мирному плану урегулирования конфликта. Перед поездкой в Рим глава Украины встречался с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Стороны обсуждали общую позицию по предложенному США плану.

Ранее радиоведущий Стив Гилл допустил, что Трамп может убрать Зеленского от переговорного процесса по мирному урегулированию. По его мнению, это будет связано с нежеланием президента Украины идти на уступки.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что поездка Зеленского в Лондон для встречи с европейскими лидерами стала полным провалом. По его словам, президент Украины его союзники по «коалиции желающих» не стремятся к завершению конфликта и отдаляются от мирного плана США.

Италия
Рим
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Кремле ответили Мерцу на слова о «подготовке» Россией нападения на НАТО
Песков рассказал, какие обращения дети направляют на прямую линию с Путиным
Пономарев раскрыл, нужно ли Талалаеву переходить в топ-клуб
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.