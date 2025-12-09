Зеленский прибыл в Рим Зеленский прибыл в столицу Италии для встречи с папой Римским и премьером Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где во вторник, 9 декабря, встретится с папой Римским Львом XIV, информирует «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова. Украинский лидер также примет участие в переговорах с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

К вечеру Зеленский и европейские лидеры должны передать президенту США Дональду Трампу свои правки к мирному плану урегулирования конфликта. Перед поездкой в Рим глава Украины встречался с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Стороны обсуждали общую позицию по предложенному США плану.

Ранее радиоведущий Стив Гилл допустил, что Трамп может убрать Зеленского от переговорного процесса по мирному урегулированию. По его мнению, это будет связано с нежеланием президента Украины идти на уступки.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что поездка Зеленского в Лондон для встречи с европейскими лидерами стала полным провалом. По его словам, президент Украины его союзники по «коалиции желающих» не стремятся к завершению конфликта и отдаляются от мирного плана США.