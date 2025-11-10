Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 13:10

Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США

Зеленский заявил, что хочет заказать 27 американских ЗРК Patriot

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Украина планирует заказать у Соединенных Штатов 27 американских зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил в интервью британской газете The Guardian президент Владимир Зеленский. Кроме того, политик рассчитывает, что европейские партнеры также предоставят Киеву имеющиеся у них системы противовоздушной обороны.

Зеленский заявил, что хотел бы заказать 27 систем ПВО Patriot у американских производителей. Тем временем, по его словам, европейские государства могли бы предоставить Украине свои существующие системы ПВО Patriot, — говорится в публикации.

Что касается поддержки со стороны Евросоюза и Великобритании, как считает Зеленский, «этого никогда не бывает достаточно». Глава государства также призвал подходить с осторожностью к теме европейского присутствия на Украине. По его словам, есть риск потери финансовой и военной поддержки.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина получила новые системы Patriot от Германии. По его словам, комплексы призваны усилить ПВО страны и повысить защиту от воздушных угроз.

