20 ноября 2025 в 11:07

В горах Адыгеи ищут пропавшего туриста из Краснодара

Турист из Краснодара пропал недалеко от горы Тыбги высотой 3064 метра в Республике Адыгее, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время 42-летнего мужчину ищут спасатели. Они вылетели из Сочи на вертолете Ка-32.

Сегодня утром для проведения поиска с воздуха бортом Ка-32 спасатели Южного РПСО МЧС России вылетели из Сочи в район горы Тыбги, где пропал 42-летний турист из Краснодара, — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, турист отправился в поход вместе с подругой. Она ждала спутника в базовом лагере около суток, после чего днем 18 ноября спустилась в поселок Гузерипль, где рассказала о произошедшем.

Спасатели искали пропавшего на протяжении всего дня. Им удалось подняться по хребту на высоту около трех тыс. метров, однако поиски оказались безрезультатными.

Ранее появилась информация, что у бизнесмена Сергея Усольцева, который пропал вместе с женой и дочкой в красноярской тайге, было оружие. Предприниматель получил разрешение на владение шестизарядным газовым револьвером «Айсберг-205» еще в 1990-е годы.

Адыгея
Сочи
туристы
пропавшие
спасатели
поиски
МЧС
вертолеты
