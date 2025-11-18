Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что меня больше всего восхищает в грузинской кухне? Это удивительное умение создавать шедевры из простых продуктов! Ташмиджаби — как раз такой случай. Это блюдо из высокогорной Сванетии, где суровый климат научил людей готовить сытную и простую пищу. Представьте: нежнейшее картофельное пюре, смешанное с ароматным сулугуни, запеченное до золотистой корочки. Это не просто запеканка — это настоящий кусочек грузинского гостеприимства и уюта, который согреет душу в любую погоду.

Для ташмиджаби вам понадобится: 1 кг картофеля, 400 г сулугуни, 2 яйца, 100 мл молока, 50 г сливочного масла, соль по вкусу. Картофель отварите до готовности, слейте воду и приготовьте пюре с молоком и маслом. Сулугуни натрите на крупной терке и смешайте с горячим пюре. Добавьте яйца, тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофельно-сырную массу. Запекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть — и можно подавать с мацони или свежими овощами. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
рецепты
картофель
ужины
запеканки
Мария Левицкая
М. Левицкая
