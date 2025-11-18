Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач раскрыл оригинальный способ приготовления полезной гречки

Гастроэнтеролог Вялов рекомендовал попробовать замачивать, а не варить гречку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Замачивание гречки на ночь вместо ее варки набирает популярность среди россиян, следящих за своим питанием, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов. В своем Telegram-канале специалист отметил, что замачивание действительно делает крупу полезнее, чем при традиционных способах приготовления. Так в блюде сохранится больше питательных веществ.

Способ приготовления может показаться необычным, но он становится все популярнее среди сторонников здорового питания. Замачивание улучшает усвояемость гречки и делает ее более нежной, — высказался врач.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил россиян, что через суши и роллы можно заразиться описторхозом. Заболевание вызывают плоские черви рода Opisthorchis, они живут в речной рыбе, уточнил специалист. Поздняков отметил, что часто на кухне используют одни и те же ножи для разделки речной и морской рыбы. По его словам, это также повышает шансы заражения.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Титова рассказала, что состав роллов нельзя назвать полезным, поэтому их нельзя считать диетической и повседневной «здоровой» пищей. В этом японском блюде содержится большое количество быстрых углеводов, жиров и калорий.

